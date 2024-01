Ameresco Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Ameresco liegt bei 94,22, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,19 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ameresco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 40,86 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 26,77 USD, was einen Unterschied von -34,48 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden analysiert. Der letzte Schlusskurs lag jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Ameresco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,27 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -2355,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Ameresco 1425,71 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.