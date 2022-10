Ameresco Aktie: Das liegt auf Eis

Für die Aktie Ameresco stehen per 14.10.2022, 16:52 Uhr 62.5 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ameresco zählt zum Segment "Bauwesen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ameresco-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 60,58 USD. Der letzte Schlusskurs (63,3 USD) weicht somit +4,49 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 68,11 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,06 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Ameresco ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Ameresco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Ameresco-Aktie: der Wert beträgt aktuell 84,85. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 60,29, was bedeutet, dass Ameresco hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ameresco damit ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Ameresco erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ameresco vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (89 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 40,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 63,3 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ameresco erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.