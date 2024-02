Ameresco Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

In den letzten Wochen wurde bei Ameresco eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine zunehmend negative Einstellung gegenüber dem Unternehmen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt. Zusammenfassend wird daher das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ameresco beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen von 17,05 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie von Ameresco bei 37,95 USD verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 22,99 USD liegt. Dies ergibt einen Abstand von -39,42 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit 26,72 USD um -13,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Ameresco um -64,93 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also anhand dieser Analyse eine eher negative Einschätzung der Lage bei Ameresco.