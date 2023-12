Ameresco Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der US-amerikanische Energieeffizienzunternehmen Ameresco hat eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,12, was 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität bezogen auf die Ameresco-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung wird ebenfalls als negativ bewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ameresco-Aktie beträgt 45, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,54 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Ameresco.

Insgesamt ist die Bewertung der Ameresco-Aktie gemischt, wobei die Dividendenrendite und das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" bewertet werden, während das KGV und der RSI ein "Gut" bzw. "Neutral"-Rating erhalten. Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

