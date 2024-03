Ameresco Aktie: Das ist die Höhe!

Die Dividendenrendite für Ameresco beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch unsere Analysten. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Ameresco als unterbewertet angesehen, da das aktuelle KGV bei 23 liegt, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 33. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Ameresco haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch zeigt die verringerte Aktivität in den sozialen Medien ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ameresco zeigt eine gute Bewertung mit einem Wert von 18,11. Der RSI25 beläuft sich auf 52,14, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".