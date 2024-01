Ameresco Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Derzeit schüttet Ameresco niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 16,95 Prozentpunkten (0 % gegenüber 16,95 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab sieben positive und ein negatives Feedback in den letzten Tagen, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ameresco daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ameresco im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,27 Prozent erzielt, was 1427,07 Prozent unter dem Durchschnitt (1382,79 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 2308,33 Prozent, wobei Ameresco aktuell 2352,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien über Ameresco verzeichnet. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ameresco daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.