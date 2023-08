Ameresco Aktie: Aufgepasst!

An der Börse New York notiert die Aktie Ameresco am 29.08.2023, 03:37 Uhr, mit dem Kurs von 42.2 USD. Die Aktie der Ameresco wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Ameresco nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ameresco damit 19435,89 Prozent unter dem Durchschnitt (19399,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 32259,67 Prozent. Ameresco liegt aktuell 32296,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 3,58). Die Ameresco-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,42 ist die Aktie von Ameresco auf Basis der heutigen Notierungen 12 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (37,06) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

