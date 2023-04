Ameresco Aktie: Absturz am Aktienmarkt!

Für Investoren, die an der Dynamik des Aktienkurses von Ameresco interessiert sind, bietet sich der Relative Strength-Index (RSI) als prominente Kennzahl an. Hierbei wird das Verhältnis von Auf-und Abwärtsbewegungen in einem Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einer Skala von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI für Ameresco liegt bei 54,4, was zu einer “Neutral”-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt ebenfalls eine “Neutral”-Einstufung mit einem Wert von 62,02 für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Ist Ameresco eine vielversprechende Dividendenaktie?

Die aktuelle Dividendenrendite der Ameresco-Aktie, in Relation zum Kursniveau, beläuft sich auf Null Prozent. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Engineering & Construction Branche in Höhe von 3,67 Prozent liegt diese somit um -3,67 Prozentpunkte darunter. Aufgrund dieser...