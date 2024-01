Ameren Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Ameren":

Das Anleger-Sentiment für Ameren ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv und überwiegend von positiven Themen geprägt gewesen. Insgesamt erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger weiterhin an positiven Themen interessiert. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Trotzdem wird Ameren auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung liegt für Ameren aus den letzten zwölf Monaten ein Rating von 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat sind keine neuen Analystenupdates zu Ameren verfügbar. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 94,17 USD, was einem potenziellen Anstieg um 27,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (74,05 USD) entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse der Ameren-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 80,82 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 74,05 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 75,87 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analyse führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung für den Faktor Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ameren somit als "Gut"-Wert bewertet.