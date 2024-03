Ameren Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Ameren":

Die Analystenbewertungen für die Ameren-Aktie sind in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv ausgefallen. Von insgesamt 6 Analystenbewertungen wurden 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 94,17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 31,37 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 71,68 USD. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie von Ameren also eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 76,63 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 71,68 USD liegt damit um 6,46 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 70,49 USD, was nur 1,69 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis, trotz der zuvor erhaltenen "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Ameren ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings konnte auch eine positive Änderung der Stimmung identifiziert werden, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich für die Ameren-Aktie eine Underperformance von -3,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um -1,92 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,92 Prozent erzielt hat, liegt Ameren um 3,49 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Analystenbewertungen, der technischen Analyse, des Sentiments und des Branchenvergleichs für die Aktie von Ameren.