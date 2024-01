Ameren Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Ameren wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 9,12 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungssektor hat Ameren im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,29 Prozent erzielt, was 13,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Ameren-Aktie sowohl vom 200-tägigen als auch vom 50-tägigen Durchschnitt ab, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.