Ameren Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Ameren verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,29 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um 0,72 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -14,01 Prozent für Ameren. Der gesamte "Versorgungsunternehmen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,72 Prozent, wobei Ameren 14,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Ameren in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Ameren abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Ameren. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 94,17 USD. Dies würde einer möglichen Steigerung um 27,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (74,05 USD) entsprechen und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führen. Insgesamt erhält die Ameren-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ameren steht bei 12,99, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,98, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Ameren eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ameren somit als "Gut"-Wert bewertet.