Amerco Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse zeigt, dass die U-haul derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 57,38 USD, während der Kurs der Aktie bei 63,97 USD liegt, was einer Abweichung von +11,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 54,64 USD zeigt eine positive Entwicklung, mit einer Abweichung von +17,08 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 14,53 und der RSI25 bei 20,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,71, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die U-haul-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse.

