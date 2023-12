Amerco Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von U-haul verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,55 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -14,21 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 2,66 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 26,32 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass U-haul 37,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird U-haul in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei U-haul eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt U-haul mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (5,52 %) niedriger, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Aktie von U-haul auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, wobei keine als gut und eine als neutral eingestuft wurde. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 58,82 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.