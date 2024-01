Amerco Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

Die Bewertung einer Aktie kann durch eine längere Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung von U-haul berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von U-haul mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,64 auf Basis der aktuellen Notierungen um 69 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (27,83). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen U-haul diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet U-haul im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,94 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Dies sind die aktuellen Einschätzungen basierend auf der Analyse der Kommunikation im Internet, der fundamentalen Kennzahlen und der Stimmungslage in den sozialen Netzwerken.