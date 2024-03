Amerco Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor, um ihre Preisgünstigkeit zu bewerten. Im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" liegt das KGV von U-haul mit 26,92 unter dem Branchendurchschnitt von 28, was einer Differenz von 7 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als günstig angesehen und erhält auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von U-haul liegt bei 56,57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 54,88 resultiert in einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Die langfristige Meinung der Analysten zur U-haul-Aktie ist ebenfalls neutral, mit einer Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 0 USD festgesetzt, was auf eine negative Performance der Aktie hindeutet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei U-haul festgestellt wurde. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält U-haul daher eine schlechte Bewertung für dieses Kriterium.

Zusammenfassend ergibt sich für U-haul eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung basierend auf verschiedenen fundamentalen und technischen Kriterien.