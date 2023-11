Amerco Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

Der Aktienkurs von U-haul hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 2,52 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass U-haul in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -1,77 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 31,6 Prozent im letzten Jahr, und U-haul lag 30,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält U-haul ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von U-haul liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,55 Euro für jeden Euro Gewinn von U-haul zahlt. Dieser Wert liegt um 88 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der derzeit bei 22 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird U-haul auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung des Aktienkurses von U-haul lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beurteilen. Analysen von sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um U-haul diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt U-haul derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 5,53%. Dies bedeutet, dass die U-haul-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da sie im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Straße und Schiene"-Branche eine Differenz von -5 aufweist.