Amerco Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Aktie von U-haul wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,64 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (27,84) einer Unterbewertung von 69 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive fundamentale Bewertung hin.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich U-haul ist insgesamt sehr negativ. In den letzten Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von U-haul hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 1370,09 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Straße und Schiene" beträgt 11,43 Prozent, und U-haul liegt mit einer Rendite von 0,11 Prozent darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses.

Die Analysten sind in ihren Empfehlungen für U-haul uneinheitlich, mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der fehlenden eindeutigen Tendenz. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was auf einen erwarteten Kursrückgang von 100 Prozent hindeutet und daher zu der Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung jedoch eine positive Einstufung.