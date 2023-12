Amerco Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die U-haul Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die U-haul-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,09, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 13,9, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Experten festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu U-haul negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um U-haul in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. U-haul weist mit einem Wert von 7,71 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 27,28 im Bereich "Straße und Schiene". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die U-haul Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,55 Prozent erzielt, was 158,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 13,3 Prozent, wobei U-haul aktuell 24,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.