Amerant BancorpClass A ist zurück!

Die Amerant-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnittskurs (GD200) beträgt 19,63 USD, was bedeutet, dass die Aktie bei einem Kurs von 24,67 USD einen Abstand von +25,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 20,16 USD, was einer Differenz von +22,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf Analysteneinschätzungen wurden in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung als "Neutral" eingestuft, während keine "Gut"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22 USD, was einem Abwärtspotential von -10,82 Prozent entspricht. Somit erhält die Amerant-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amerant-Aktie zeigt einen Wert von 13,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25 von 25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".