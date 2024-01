Amerant BancorpClass A Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Amerant wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 54,13 Punkten, was bedeutet, dass die Amerant-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 33,43, was auch darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Amerant wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Amerant-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Amerant vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 22 USD festgesetzt. Dies würde zu einer erwarteten Performance von -10,46 Prozent führen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der Kurs von Amerant derzeit um +15,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und um +25,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" für die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.