Amerant BancorpClass A Aktie: Endlich geschafft?

Die Amerant-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,62 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,31 USD, was einem Unterschied von +23,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 20,28 USD zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt einen positiven Trend von +19,87 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amerant-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat getrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Amerant-Aktie war in den letzten Wochen neutral, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Amerant-Aktie. Allerdings hat sich dies in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verschoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gab es keine positiven Bewertungen, eine neutrale und keine negativen Bewertungen. Auch das durchschnittliche Kursziel von 22 USD deutet auf eine Erwartung von -9,5 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis aller Analystenschätzungen führt.