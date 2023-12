AmeraMex International Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Ameramex in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine mittlere Aktivität aufweist, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Ameramex in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ameramex derzeit bei 0,25 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,14 USD liegt, was einer Abweichung von -44 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,16 USD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Hinsicht das Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Ameramex in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Ameramex überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Ameramex-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.