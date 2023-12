AmeraMex International Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Aktie der Ameramex wurde in einer technischen Analyse bewertet, die zu dem Schluss kommt, dass sie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,24 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,134 USD liegt, was eine Abweichung von -44,17 Prozent zeigt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,16 USD liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-16,25 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ameramex-Aktie beträgt 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,67, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die RSI-Analyse.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Ameramex ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Ameramex aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird, während sie in Bezug auf den RSI und das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.