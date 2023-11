AmeraMex International Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb diese als "neutral" bewertet wird. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einem weiteren "neutral" Rating führt.

Die Bewertung der Anleger in den letzten zwei Wochen ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigten hauptsächlich neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Ameramex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs um 41,92 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Ameramex-Aktie somit insgesamt ein "neutral" Rating aufgrund der Stimmung und des Buzz, des RSI und der technischen Analyse.