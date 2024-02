AmeraMex International Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der Ameramex-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,167 USD liegt, was einem Unterschied von -12,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, zeigt sich ein anderes Bild. Für diesen Wert (0,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,33 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ameramex-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment rund um die Ameramex-Aktie basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell gibt es jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ameramex zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ameramex-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 53,57 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,43), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ameramex-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.