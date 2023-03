Amelia kündigt 175 Millionen Dollar Investition von BuildGroup und Monroe Capital an

New York, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Führendes Unternehmen für vertrauenswürdige KI (Trusted AI) hilft Kunden, sich im Chatbot-Wahn zurechtzufinden.Amelia, das führende Unternehmen im Bereich Trusted AI, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 175 Millionen US-Dollar von BuildGroup und Monroe Capital bekannt, die Finanzkapital und Unternehmensführung bereitstellen wird. Goldman Sachs & Co LLC und TD Cowen haben das Unternehmen bei der Kapitalerhöhung beraten.Diese Investition kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da viele Unternehmen darüber nachdenken, wie sie sich auf dem OpenAI-fähigen Chatbot-Markt behaupten können, ohne von der Spitzentechnologie überrollt zu werden. Amelia bietet einen einzigartigen Blickwinkel auf diesen Hype-Zyklus und geht über die Grenzen von ChatGPT hinaus, indem es eine KI-Option für Unternehmen anbietet, die Ergebnisse liefert, denen Kunden vertrauen können. Die marktführende Technologie von Amelia wird von Analysten als sicherer Weg für Unternehmen anerkannt, modernste KI zu nutzen, um den Kunden bessere Ergebnisse zu liefern.Lanham Napier, CEO der BuildGroup, wird dem Vorstand von Amelia als Vorsitzender beitreten und eine aktive Rolle im Führungsteam einnehmen. Chetan Dube, der Gründer von Amelia, wird sich in seiner Führungsrolle auf die Forschung und Entwicklung des Unternehmens sowie auf die technischen Elemente der Lieferung konzentrieren.„Vor zwanzig Jahren hatte ich das Glück, CEO von Rackspace zu sein und dabei zu helfen, das Unternehmen zu Beginn des Internetzeitalters von 1,5 Millionen Dollar auf 1,5 Milliarden Dollar Umsatz zu bringen. Wir befinden uns jetzt am Anfang des KI-Zeitalters, und Amelia ist das richtige Unternehmen, um diesen neuen Markt anzuführen, indem es Unternehmen dabei hilft, KI zu nutzen, um ihren Kunden bessere Ergebnisse zu liefern. Ich freue mich sehr, mit Amelians ins Spiel zu kommen, und bin gespannt, was wir gemeinsam aufbauen können", sagte Lanham Napier.Chetan Dube kommentierte: „Für die Kunden, Mitarbeiter und Partner von Amelia – und für mich persönlich – ist diese Partnerschaft schon lange geplant. Amelia ist führend bei der Nutzung von KI zum Wohle der Menschen, der globalen Arbeitskräfte und letztlich unseres Planeten. Diese Investition unserer neuen Partner wird Amelia in eine neue Ära des Wachstums führen, die durch unsere Trusted AI-Lösungen angetrieben wird. Wir sind der BuildGroup und Monroe Capital dankbar, dass sie uns auf diesem Weg begleiten."Informationen zu AmeliaAmelia ist der führende Anbieter von Trusted AI. Als KI-Pionier hat Amelia eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei Innovationen in den Bereichen Automatisierung und Conversational AI. Die Plattform von Amelia erfasst die schnelle Innovation von KI-Ökosystemen und verwandelt diese Innovationen in unternehmenstaugliche Produkte. Unternehmen nutzen Amelia, um ihre Umsätze durch konversationelle Erlebnisse zu steigern und die Produktivität durch Betriebsautomatisierung zu erhöhen. Amelia wird von Analystenfirmen stets als Marktführer anerkannt. Unternehmen vertrauen auf die Produkte und Lösungen von Amelia, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf amelia.ai.Informationen zu BuildGroupInformationen zu Monroe CapitalMedienkontakt:media@amelia.aiUnter der Leitung des ehemaligen CEO vonRackspace, Lanham Napier, investiert die BuildGroup in wachstumsstarke Technologieunternehmen. BuildGroup wird von Unternehmerfamilien unterstützt und verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz, einzigartige operative Fähigkeiten und Partnerschaften mit einem Netzwerk erfolgreicher Geschäftsinhaber. Das Portfolio von BuildGroup umfasst Anaconda, Andela, Casetext, Cybrary, Fiix Software, Flowspace und Lendio. Weitere Informationen zu BuildGroup finden Sie unter www.buildgroup.com.Monroe Capital LLC („Monroe") ist ein führendes Boutique-Asset-Management-Unternehmen, das sich auf private Kreditmärkte in verschiedenen Strategien spezialisiert hat, darunter Direktkredite, Asset-basierte Kredite, Spezialfinanzierungen, opportunistische und strukturierte Kredite sowie Eigenkapital. Seit 2004 bietet das Unternehmen Kapitallösungen für Kunden in den USA und Kanada an. Monroe ist stolz darauf, ein wertschöpfender, benutzerfreundlicher Partner für Unternehmenseigentümer, das Management und sowohl Private Equity als auch unabhängige Sponsoren zu sein. Die Plattform von Monroe bietet eine breite Palette von Investmentprodukten für institutionelle und vermögende Investoren mit dem Schwerpunkt auf der Generierung hochwertiger „Alpha" -Renditen unabhängig von Geschäfts- oder Konjunkturzyklen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.monroecap.com/.