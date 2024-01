Amedisys-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Amedisys abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 109 USD, was einen Anstieg um 15,71 Prozent vom letzten Schlusskurs (94,2 USD) bedeuten würde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit positiv ist, da der GD200 bei 88,75 USD liegt und der Aktienkurs (94,2 USD) um +6,14 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 93,68 USD, was einer Abweichung von +0,56 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amedisys mit 12 bewertet, während vergleichbare Unternehmen in der Gesundheitsdienstleisterbranche im Durchschnitt ein KGV von 99 haben. Daher wird Amedisys aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amedisys überwiegend positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung heute führt. Insgesamt erhält Amedisys auf Basis des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung.