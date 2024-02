Amedisys Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Amedisys-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 91,22 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 93,77 USD liegt, was einer Abweichung von +2,8 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 94,44 USD, was einer Abweichung von -0,71 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Amedisys-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Amedisys-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,13 Prozent erzielt, was 7,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 4,54 Prozent, wobei Amedisys aktuell 3,41 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Amedisys-Aktie bei 12,44 liegt, was 88 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.