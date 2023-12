Amedisys Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein entscheidender Faktor für viele Investoren. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise preisgünstig ist. Im Vergleich zur Branche liegt das KGV von Amedisys bei 11,98, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 93 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen für Amedisys sind eher gemischt, mit 3 positiven, 4 neutralen und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105 USD, was einem Potenzial von 11,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist jedoch überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Amedisys eine Rendite von 0 Prozent auf, was 89,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Amedisys, basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem KGV, den Analysteneinschätzungen, der Anleger-Stimmung und der Dividende.