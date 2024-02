Amedisys Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Amedisys hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 2,87 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Amedisys eine Underperformance von -1,74 Prozent im Branchenvergleich hatte. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -5,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Amedisys um 7,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhielt Amedisys ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell stand die Aktie von Amedisys im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Amedisys, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Amedisys als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt für die Amedisys-Aktie einen Wert von 62,45, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,43, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Amedisys vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine Analystenupdates zu Amedisys aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 8,92 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 101,67 USD, was insgesamt als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".