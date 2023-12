Amedisys Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie von Amedisys wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Amedisys aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 105 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Amedisys also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Amedisys ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 10,56, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 33,86 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass Amedisys über einen längeren Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit für Amedisys in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 87,77 USD liegt, was eine Abweichung von +8,23 Prozent vom aktuellen Kurs (94,99 USD) bedeutet. Das Unternehmen erhält somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 93,04 USD, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,1 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.