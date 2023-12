Amedisys Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Gesundheitsdienstleister-Aktie Amedisys wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,39 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 87 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister", die einen Wert von 96,21 aufweist, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten erzielte Amedisys eine Performance von 11,83 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -17,83 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +29,66 Prozent bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Amedisys um 3,42 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Amedisys derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 87,83 USD, während der Kurs der Aktie bei 94,84 USD liegt, was einer Überperformance von +7,98 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 93,12 USD, was einer Abweichung von +1,85 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Amedisys derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -88,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Amedisys als "Schlecht".