Amedeo Air Four Plus Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Amedeo Air Four Plus-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Wert (93,34 GBP) deutlich über dem letzten Schlusskurs (41,5 GBP) liegt, was einem Unterschied von -55,54 Prozent entspricht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, bei dem der Wert (73,18 GBP) den letzten Schlusskurs ebenfalls deutlich übertrifft (-43,29 Prozent). Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amedeo Air Four Plus-Aktie liegt bei 63,16, was eine neutrale Bewertung ergibt. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der Wert bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die diskutierten Themen rund um die Aktie waren vorwiegend negativ. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Amedeo Air Four Plus-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.