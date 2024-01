Amdocs Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktienkursentwicklung von Amdocs in den letzten 12 Monaten wurde mit einem Rückgang von -1,45 Prozent bewertet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,07 Prozent, was einer Underperformance von -12,52 Prozent für Amdocs entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 9,36 Prozent, und Amdocs erzielte eine Unterperformance von 10,81 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhielt das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben Amdocs in den letzten 12 Monaten 1-mal die Bewertung "Gut", 1-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" verliehen. Langfristig wurde dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" vergeben. Aktuelle Berichte der Analysten führen zu einer ähnlichen Einschätzung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Amdocs-Wertpapier führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 16,62 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 102,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Amdocs-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 89,48 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 87,89 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 83,43 USD, was einen Schlusskurs über diesem Durchschnitt um 5,35 Prozent bedeutet und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Amdocs daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Amdocs. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet, basierend auf verstärkten Diskussionen über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Amdocs.