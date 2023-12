Amdocs Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amdocs":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Amdocs betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 13,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Amdocs derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 24,64 eine Überverkaufssituation an, wodurch auch hier die Aktie mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 89,66 USD für die Amdocs-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 87,11 USD, was einem Rückgang von 2,84 Prozent entspricht, und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 82,45 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält Amdocs für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Amdocs liegt bei 2,08 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,31 % nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

In fundamentalen Aspekten weist die Aktie von Amdocs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,27 auf, was 72 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (61,24). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.