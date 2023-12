Amdocs Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Amdocs":

Amdocs: Analystenbewertungen, Sentiment und Anleger-Stimmung

Das US-amerikanische Software- und Dienstleistungsunternehmen Amdocs hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Analysten haben erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben, und die durchschnittliche Empfehlung für Amdocs aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 102,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 16,62 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 87,89 USD bedeutet, so die Meinung der Analysten. Somit erhält Amdocs eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen rund um Amdocs hatte. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Amdocs für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Amdocs beschäftigte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Amdocs mit 2,08 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse von Amdocs ein gemischtes Bild, mit positiven Analystenbewertungen, aber negativem Sentiment und Anleger-Stimmung. Die Dividendenpolitik wird als neutral bewertet. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.