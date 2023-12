Amdocs Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amdocs":

Der Aktienkurs von Amdocs hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" im letzten Jahr um -3,47 Prozent entwickelt, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0,71 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Amdocs mit 4,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Amdocs derzeit bei 89,61 USD liegt, während die Aktie selbst bei 87,13 USD gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -2,77 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 82,54 USD, was einen Abstand von +5,56 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Gut"-Rating vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Amdocs ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 60,94) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 72 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass diese Amdocs langfristig mit einem "Gut"-Rating bewerten. Im letzten Monat gab es ebenfalls qualifizierte Analysen, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führten. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 17,64 Prozent und ein mittleres Kursziel von 102,5 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also von institutionellen Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.