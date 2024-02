Amcor Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Amcor gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Amcor wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Amcor auf 9,56 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,99 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,96 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,51 USD, was einer Distanz von -5,47 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amcor liegt bei 59,79, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit wird auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.