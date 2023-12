Amcor Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Amcor":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Amcor bei 39,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 37 ein "Neutral"-Signal. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Stimmungsbild für Amcor hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, wie aus den sozialen Medien hervorgeht. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Auch die Anlegerstimmung ist überwiegend positiv, basierend auf der Diskussion in den sozialen Medien. Zusätzlich haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die ebenfalls überwiegend in die positive Richtung zeigen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung von Amcor.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,87 USD für die Amcor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,6 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch bei 9,11 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Amcor daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.