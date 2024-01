Amcor Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Amcor PLC":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Amcor wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Amcor weder überkauft noch überverkauft ist, und bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Amcor-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Amcor haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Amcor. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Amcor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Amcor mit einem Kurs von 9,75 USD inzwischen +4,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -0,61 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.