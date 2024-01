Amcor Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Amcor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 9,81 USD nur 0,2 Prozent über dem GD200 (9,79 USD) liegt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, beträgt 9,38 USD. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand zum aktuellen Kurs bei +4,58 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Amcor-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn beide Durchschnittswerte herangezogen werden.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert bei 41,82, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 eine neutrale Situation an. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Somit erhält die Amcor-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion konnte auch ein schlechtes Signal herausfiltern und ordnet daher eine "Schlecht" Empfehlung zu. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.