Amcor Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Amcor ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amcor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,09, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Amcor aktuell bei 9,55 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 9,04 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -5,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 9,51 USD ergibt sich für die Amcor-Aktie eine aktuelle Differenz von -4,94 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Amcor diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Neutral". Schaut man auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so erfährt das Unternehmen Amcor tendenziell weder viel noch wenig Beachtung. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Amcor-Aktie ein "Neutral"-Rating.