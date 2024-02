Amcor Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amcor":

Die Aktienanalyse von Amcor zeigt gemischte Ergebnisse. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Amcor-Aktie ergibt ebenfalls negative Ergebnisse. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen nach unten auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen und für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Amcor gemischte Ergebnisse, mit negativen Bewertungen in der technischen Analyse, aber positiven Bewertungen in Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien. Die Gesamtbewertung ergibt sich als "Neutral".