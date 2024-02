Amcon Distributing Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursbewegungen vorherzusagen. Für Amcon Distributing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu Amcon Distributing veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt die Aktie bei 199,37 USD, während der aktuelle Kurs bei 203,39 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 194,19 USD, was zu einem Abstand von +4,74 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Amcon Distributing eine Rendite von 12,29 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und der Branchenvergleich des Aktienkurses, dass Amcon Distributing gute Bewertungen erhält und sich positiv entwickelt hat.