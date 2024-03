Amcon Distributing Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Amcon Distributing hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,46 Prozent erzielt, was um mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Händler"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,74 Prozent verzeichnete, liegt Amcon Distributing mit 20,72 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amcon Distributing-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 200,03 USD liegt. Dies ist nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs von 195,99 USD, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (197,81 USD) weist nur eine geringe Abweichung auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Trotz vereinzelter negativer Themen in den Diskussionen, wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hingegen bleibt unverändert.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Amcon Distributing auf Basis der Branchenvergleiche, technischen Analyse und Anleger-Stimmung.