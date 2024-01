Amcon Distributing Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amcon Distributing derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 196,03 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 185 USD um -5,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 185,41 USD, was einer Abweichung von -0,22 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Zyklische Konsumgüter"-Aktien liegt die Rendite von Amcon Distributing um mehr als 11 Prozent darunter. Die "Händler"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,46 Prozent, während Amcon Distributing mit 3,89 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Amcon Distributing gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Fundamental betrachtet hat Amcon Distributing ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.