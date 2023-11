Amcon Distributing Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie spielt die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Amcon Distributing zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, wodurch die Redaktion auch hier eine neutrale Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Amcon Distributing.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Amcon Distributing derzeit 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,34 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Händler". Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Amcon Distributing eine Performance von -1,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Händler" fielen im Durchschnitt um -16,35 Prozent, was bedeutet, dass Amcon Distributing im Branchenvergleich um +15,04 Prozent besser abschneidet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Amcon Distributing um 4,91 Prozent darunter lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amcon Distributing-Aktie liegt bei 71, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "schlecht" bewertet wird. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 57,52 ist Amcon Distributing weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "schlechte" Bewertung für Amcon Distributing.