Amcon Distributing Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Amcon Distributing-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 198,95 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 200 USD, was einer Abweichung von +0,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (191,98 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +4,18 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Amcon Distributing-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0,37 Prozent, was 3,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Amcon Distributing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Amcon Distributing zahlt. Dieser Wert liegt 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung für Amcon Distributing hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.