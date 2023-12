Amcomri Entertainm. Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse der Amcomri Entertainment-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt bestätigt, der aktuell bei 0,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0749 USD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 42,38 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, der somit eine Abweichung von 31,91 Prozent aufweist. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Amcomri Entertainment-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage weisen einen Wert von 100 auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation bei Amcomri Entertainment kaum Veränderungen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.